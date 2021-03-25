Недавно в Украине ввели санкции против Медведчука.

В четверг, 25 марта, под стенами Офиса генпрокурора проходит акция протеста с участием Нацкорпуса.

Читайте такжеУ родственников Медведчука и Козака проходят обыски - СМИОб этом сообщает корреспондент УНИАН с места происшествия.

Отмечается, что активисты требуют от генерального прокурора обнародовать информацию о следственных действиях в отношении кума Путина Виктора Медведчука.

Акция протеста под стенами Офиса генпрокурора: онлайн-трансляция

Санкции против Медведчука: что известно

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладывались на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: Ольга Робейко