В российских Telegram-каналах начали распространять фейкове видео о том, что активисты "Нацкорпусу" якобы изготовили "грязную радиоактивную бомбу", которую планируют использовать против российских войск в случае вторжения.

В "Национальном корпусе" опровергли информацию, распространенную в российских телеграм-каналах, о якобы изготовлении активистами партии "грязной" бомбы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе "Нацкорпуса".

"Да, конечно это фейк", - сказали в пресс-службе партии.

Вместе с тем в официальном заявлении "Нацкорпуса" отмечается, что обнародованный "видеоматериал является плохо изготовленной подделкой, а вся эта история – бредом больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и Украины. Хотим обратить внимание, что видео появилось на российском ресурсе, и оно не имеет звука. Кроме того, ошибки в титрах демонстрируют очевидно низкий уровень владения украинским языком, что характерно для российских "спецопераций".

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Что произошло

Сегодня, 4 февраля, в российских Telegram-каналах начали распространять фейкове видео о том, что активисты "Нацкорпуса" якобы изготовили "грязную радиоактивную бомбу".

В частности, ролик появился в Telegram-канале "Военный обозреватель". При этом на записи даже "дорисовали" логотип "Нацкорпуса".

Пропагандистские каналы утверждают, что "грязную бомбу" члены НК планируют использовать против российских войск в случае вторжения.

"Самодельное взрывное устройство имеет все компоненты СВУ, но о его работоспособности говорить уверенно нельзя. Боевики (именно так пропагандисты называют членов "Нацкорпуса" - УНИАН.) утверждают, что устройство оснащено ядерными материалами, для чего показан дозиметр", - говорится в сообщении.

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