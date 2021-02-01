Председатель Верховной Рады отмечает, что на ролик не было потрачено бюджетных средств.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик, посвященный открытию 5-й сессии парламента текущего созыва.

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В ролике изображено, как он приезжает в здание парламента и работает в своем кабинете.

Позже Разумков заходит в сессионный зал и говорит "Начинаем работать".

Отвечая на вопрос журналистов относительно обнародованного сейчас в соцсетях видеоролика и его стоимости, спикер рассказал:

"Он посвящен открытию 5-й сессии. Ни копейки бюджетных средств не было использовано. К счастью, у меня достаточно профессиональная команда, которая иногда работает и круглосуточно. И вы увидели результат ее работы".

Разумков добавил, что "тратить из бюджета на это средства точно не стоит". На уточнение, подарили ли ему этот ролик, председатель ВР ответил: "Нет, это не подарили. Это наша работа".

Отвечая на вопрос о том, что в ролике от спикера звучат слова: "Начинаем работать", и можно ли эту фразу рассматривать, как создание Разумковым новой собственной независимой политической силы, он сказал:

"Давайте не заниматься конспирологией. Сегодня у нас начинает свою работу 5-я сессия Верховной Рады IX созыва. И я надеюсь, что я уже на этот вопрос ответил".

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Автор: Татьяна Поляковская