Михаил Кулиняк – скрипач по образованию, в 2010-2012 годах возглавлял министерство культуры в правительстве Николая Азарова.

Бывший министр культуры правительства Азарова Михаил Кулиняк, который сейчас претендует на должность директора Мыстецкого Арсенала (МА), обозвал противников своей кандидатуры "козленками" и посоветовал им очиститься в Киево-Печерской Лавре.

Об этом он написал в Facebook.

Экс-глава Минкульта отметил, что для победы ему не хватило одного голоса от специализированной комиссии в Государственном управлении делами 6 июля, поэтому он примет участие в повторном конкурсе.

На своей странице в соцсети Кулиняк возмутился, что "нормально общались" только трое участников конкурса, других он обвинил в том, что те "даже собачьей будки в жизни не построили", "вели себя, как хозяева жизни, которые имеют право кого-то критиковать и унижать".

"Ну и конечно, не обошлось без комментариев этаких козленков, которые, став лузерами, пишут, не понимая, что всегда надо искать проблемы в себе прежде всего. Приходите, козленки, в Лавру, выгоним из вас бесов", – заявил Кулиняк.

После безуспешного конкурса экс-директор Довженко-Центра Иван Козленко, который отказался участвовать в переизбрании из-за политических процессов, обвинил Кулиняка, что тот снова "вышел из вонючего болота прошлого": "За Януковича он не имел никакой субъектности и был лишь марионеткой, функция которой была поддерживать клептократический механизм в рабочем состоянии".

Михаил Кулиняк – скрипач по образованию, в 2010-2012 годах возглавлял министерство культуры в правительстве Николая Азарова. В 2013-2014 годах был гендиректором Национального дворца искусств "Украина". Позже стал директором Института современного искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

В интервью, которое Кулиняк дал журналистам Суспільне накануне конкурса, кандидат сказал, что не проходил люстрацию, потому что был уволен в 2012 году с должности главы Минкульта: "После того работал во Дворце культуры "Украина". Это не была люстрационная должность. Сейчас я работаю на преподавательской должности, это не требует люстрации. А насчет того, я уже ее прошел, знаете, очень давно, психологически. С другой стороны, я не считаю, что как министр культуры делал что-то такое, что привело, как написано в законе, к узурпации власти Януковичем. Я перечислял некоторые вещи, которые я делал. Кроме того, мы приняли закон о культуре, освободили национальный культурный продукт от НДС и еще много вещей. Я не думаю, что это те вещи, которые подпадают под люстрацию. Автоматически я нахожусь под ней, но время почти истекло с 2012 года. Эта должность в "Арсенале" не относится к должностям, которые подпадают под люстрацию".

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К участию в конкурсе приглашались лица, владеющие государственным языком, имеющие высшее образование, как минимум три года стажа работы в сфере культуры и опыт работы на руководящих должностях в других сферах.

Сейчас серьезно рассматривается финансирование реставрации Арсенала в следующем году. Учреждение собственными силами довело до финала разработку проекта реставрации и смету несмотря на то, что в прошлом году ГУС отказалось финансировать эти мероприятия.

Среди претендентов: кандидат искусствоведения Ольга Балашова; основатель и организатор фестиваля Kyiv Art Week Евгений Березницкий; режиссер, основательница ОО "Я-ДІЯ" Ольга Данилюк; сооснователь и режиссер Театра Есиных Алла Демура; директор Арсенала в 2007-2010 годах, председатель Попечительского совета Трипольской культуры Украины Игорь Дидковский; директор Арсенала в 2010-2016 годах Наталья Заболотная; магистр государственного управления Национальной академии госуправления Ирина Кислян; министр культуры в 2010-2012 годах, директор Института современного искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Михаил Кулиняк; директор Дворца "Украина" в 2014-2019 годах Роман Недзельский; директор Арсенала с 2016 года Олеся Островская-Лютая.

"Мыстецкий Арсенал" - выставочный и художественный комплекс, который открылся в 2007 году в здании киевского Арсенала. Ее построили в конце XVIII века как помещение для производства и ремонта пушек.

После реконструкции 2006-2007 годов "Мыстецкий Арсенал" стал одним из культурных центров – здесь проводят фестивали, скульптурные и антикварные салоны, выставки художников, графиков и фотографов, а также немало общественных мероприятий. С 2011 года в "Арсенале" проходят ежегодные фестивали "Книжный Арсенал" (в 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии).

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Автор: Яна Ставская