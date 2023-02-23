Решением предусмотрено лишение Гео Лероса участия в пленарных заседаниях до начала сентября 2023 года или окончания действия военного положения.

Верховная Рада поддержала решение о лишении народного депутата Гео Лероса права на участие в пленарных заседаниях, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Парламент поддержал лишение права депутата Г. Лероса на участие в пленарном заседании", - написал Железняк.

По его данным, соответствующее решение поддержал 261 депутат.

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"Так как Рада работает сейчас в режиме непрерывного заседания, то Гео лишен участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращения военного положения и соответственно смены спецрежима работы Рады во время войны. То есть, скорее всего, на полгода", - отметил он.

При этом Железняк не уточнил основания для такого решения парламента.

Гео Лерос - скандалы с участием нардепа

В ноябре 2021 года Гео Лерос во время выступления с трибуны Рады назвал Зеленского "предателем" и показал в сторону президента средний палец.

Впоследствии депутату вручили подозрения в хулиганстве и в неисполнении решения суда, согласно которому Лероса обязали опровергнуть информацию, распространенную в Facebook, о якобы продаже госдолжностей братом главы ОП Андрея Ермака.

В том же месяце суд отпустил Лероса под личное обязательство. ГБР настаивало на штрафе или лишении свободы нардепа до 3 лет.

Еще в сентябре 2021 года у депутата произошел конфликт со "слугой" Николаем Тищенко. Тищенко согнал Лероса с трибуны, когда тот критиковал деятельность ОП.

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