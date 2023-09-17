Проводили диктатора с красной ковровой дорожкой и под марш "Прощание славянки".

В России торжественно провели домой северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Об этом сообщили власти Приморья. Местный губернатор Олег Кожемяко на прощание подарил "гостю" бронежилет и шесть дронов.

Ким Чен Ын уехал на своем бронепоезде с той же станции, на которую прибыл 12 сентября. Проводили его с красной ковровой дорожкой и под марш "Прощание славянки". Под эту мелодию в древности мужчин отправляли на войну.

За пять дней рабочей поездки Ким Чен Ын провел встречи с Владимиром Путиным, Сергеем Шойгу и другими чиновниками. Лидера КНДР возили на аэродромы и другие военные объекты.

Визит Ким Чен Ына в Россию

Во вторник, 12 сентября, лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем специальном поезде. Его с Путиным сразу повезли на космодром "Восточный" в Амурской области.

Далее диктатор посетил российские заводы по производству истребителей, находящихся под санкциями Запада.

Ким Чен Ын во время встречи с Путиным заявил, что РФ "одержит победу над злом в этой священной войне".

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