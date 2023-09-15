Ким в сопровождении северокорейских военных осмотрел кабину истребителя.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время своего визита в РФ проинспектировал российские заводы истребителей, находящиеся под санкциями Запада.

Как пишет Reuters, он посетил два авиационных объекта в дальневосточном городе Комсомольск-на-Амуре. Оба объекта – авиационный завод имени Юрия Гагарина и завод имени Яковлева – являются подразделениями подсанкционной ОАО "Объединенная авиастроительная корпорации".

Ким, согласно сообщениям российских властей и пропагандистских СМИ, осмотрел сборочные цеха, где изготавливаются многоцелевые истребители Су-35 и Су-57, вместе с вице-премьер-министром РФ Денисом Мантуровым.

На видео российских пропагандистов можно увидеть, как Ким в костюме в сопровождении северокорейских военных в униформе осматривает кабину истребителя, пока ему через переводчика рассказывают о возможностях этих самолетов.

В завершение программы лидеру КНДР и вице-премьеру РФ показали демонстрационный полет истребителя Су-35.

Ким Чен Ын в России

Ким Чен Чен Ын прибыл в Россию на своем специальном поезде во вторник, 12 сентября. В среду Ким встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

Главной целью встречи лидеров западные СМИ называли поставки Северной Кореей России оружия. Однако никаких конкретных заявлений на эту тему по итогам встречи не было.

В пятницу Ким появился в Комсомольске-на-Амуре (в 1000 км от границы с КНДР). Российские СМИ сообщают, что дальше он направится во Владивосток (около 130 км от границы).

На фоне визита Ким Чен Ына США и Южной Кореи выразили обеспокоенность по поводу сообщений о возможном обмене оружием между КНДР и Россией.

США также предупредили, что администрация Джо Байдена без колебаний наложит дополнительные санкции на Россию и Северную Корею, если они заключат новые соглашения по продаже оружия.

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