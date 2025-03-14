На переговорах категорически нельзя обсуждать сокращение ВСУ, это единственная гарантия существования Украины, - Палатный

Во время будущих переговоров ни в коем случае нельзя обсуждать сокращение Вооруженных сил Украины и военно-промышленного комплекса. Украина должна сохранить 500-тысячную профессиональную и технологическую армию с достойными зарплатами, а также беспилотные и ракетные программы.

Об этом сообщил изданию "РБК-Украина" первый заместитель председателя партии "УДАР Виталия Кличко", председатель ЦИК партии Артур Палатный.

"Единственная реальная гарантия существования Украины и существования мирной Европы - это Вооруженные силы Украины. Главная вещь, которую категорически нельзя обсуждать в переговорах с США, ЕС и Россией - это любые ослабления, уменьшение или ограничение ВСУ. Нельзя дать свернуть нашу армию до размера миротворческого контингента с гигантом-людоедом под боком. Если мы на это согласимся, территория не будет иметь никакого значения, как и чьи-либо гарантии безопасности. ВСУ должны быть постоянной величиной среди всех переменных в формуле будущего мира", - написал Артур Палатный.

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Также не может обсуждаться уменьшение нашего ВПК, отметил Палатный.

"Никакого сокращения ракетных программ, программ по изготовлению дронов и другого оружия! Мы уже проходили снарядный голод от затягивания с поставками ракет, предоставленных другими государствами. Сокращение этих программ - это превращение даже многочисленной армии в пушечное мясо. Мы же должны высшей ценностью иметь жизнь защитников и защитниц", - подчеркнул он.

Палатный также рассказал, каким видят будущее ВСУ в партии УДАР.

Прежде всего это должна быть 500-тысячная профессиональная технологическая армия, ядро которой будут составлять военные, которые вернутся с фронта и захотят защищать Украину дальше.

"Чем больше и сильнее будут ВСУ, тем меньше у россиян будет желание "павтарить". Тем дольше на Европейском континенте будет мир и спокойствие", - подчеркнул Палатный.

Минимальный уровень зарплаты военного должен быть не ниже того, что сейчас получают бойцы на передовой, чтобы военная служба оставалась престижной и обеспечивала достойный уровень жизни.

"Цифра в десяток миллиардов евро не является значительной суммой для масштабов ЕС, который взамен получит мощную стену защиты на границе с "одичалыми". И задача украинской власти объяснить европейцам, что сильная армия Украины на европейских границах - это выгодная инвестиция в их безопасность. И платить за это должны наши европейские партнеры", - уверен Палатный.

Он также отметил, что Украина разработала уникальные ракетные и дроновые технологии, которые станут основой стратегии современных армий мира. И эти наработки нужно обязательно сохранить и развить.