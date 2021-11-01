31 октября в двух мажоритарных избирательных округах - №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области - состоялись довыборы в Раду.
Читайте такжеВыборы в Харькове и в двух областях: наблюдатели фиксируют протоколы "из будущего"На сайте ЦИК обнародованы первые результаты подсчета голосов.
Так, по итогам обработки 73,93% участковых протоколов в округе №184 лидирует кандидат от "Слуги народа" Сергей Козырь, у него 65,18% голосов. На втором месте оказался Игорь Йосипенко от "Европейской солидарности" с 14,12%.
На округе №197 в Черкасской области подсчитано 24,11% участковых протоколов. Кандидат от "Слуги народа" Виталий Войцеховский набирает 47,16% голосов. Самовидвиженец Владислав Голуб оказался на втором месте 22,68%.
Как сообщал УНИАН, 31 октября, кроме довыборов в Раду, в Харькове проходили выборы мэра Харькова. По результатам экзит-полла Комитета избирателей Украины, Игорь Терехов там побеждает. За него отдали голоса 53,8% избирателей, у Михаила Добкина - 24,5%.
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