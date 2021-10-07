ЦИК пытается бороться с технологией "двойников" на выборах.

Впервые кандидаты в народные депутаты будут иметь постоянные порядковые номера в избирательном бюллетене.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, комиссия утвердила форму, цвет и текст бюллетеней для довыборов в Верховную Раду в округах №184 и №197.

"Отныне в бюллетене у каждого кандидата будет порядковый номер. Это облегчит кандидатам проведение агитации, а избирателям — осуществление сознательного выбора", - говорится в сообщении.

В Центризбиркоме пояснили, что такой шаг связан с тем, что часто на выборы регистрируются кандидаты с одинаковым ФИО - так называемые двойники.

"Это решение принято для борьбы с технологией "двойников", чтобы обесценить и исключить манипуляции. Надеемся, это минимизирует ошибки при голосовании и будет способствовать осуществлению осознанного выбора", - отметил председатель ЦИК Олег Диденко.

Промежуточные выборы в Черкасской и Херсонской областях

Промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №197 (Черкасская область) и одномандатному избирательному округу №184 (Херсонская область) состоятся 31 октября.

Согласно календарному плану ЦИК, до 5 октября включительно должна завершиться регистрация кандидатов. Предвыборная агитация должна быть завершена в 24:00 29 октября.

Результаты выборов ЦИК должны быть установлены до 15 ноября включительно.

Автор: Антонина Доломанжи