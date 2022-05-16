В Офисе президента не понимают, как можно "сохранить лицо" после совершенных российскими войсками зверств, в частности в Буче и Мариуполе.

Западные политики, которые предлагают "сохранить лицо России", отдав ей часть украинских территорий, руководствуются странной логикой.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он не понимает, как можно "сохранить лицо" после совершенных российскими войсками зверств, в частности в Буче и Мариуполе.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Странная логика, но если эти политики хотят отдать часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, издание Politico сообщило, что некоторые западные лидеры, от Франции до Германии и Италии, хоть и поддерживают Украину, несколько обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать ряд новых проблем.

Большое беспокойство чиновников заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, "сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей еще дальше за пределы досягаемости", пишет Politico. Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать России "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине определенной территории".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что французский президент Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая Киеву пойти уступки по суверенитету ради сохранения лица Путину.

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