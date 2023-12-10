По словам конгрессмена Бойла, в вопросе помощи Украине членов Республиканской партии можно разделить на три группы.

Ситуация на поле боя в Украине не влияет на поддержку Киева Вашингтоном. Споры среди американских политиков относительно согласования финансирования на помощь Украине имеют другую природу.

Об этом заявил в комментарии "Голосу Америки" конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл. По его словам, споры относительно нового пакета помощи Киеву обусловлены ситуацией внутри Республиканской партии.

"Я думаю, что те из нас, кто абсолютно предан этому (помощи Украине, – ред.), будет предан, независимо от того, что происходит на полях сражений, независимо от того, были ли выполнены задачи контрнаступления или нет. Что касается поддержки республиканцев – это не о том, что происходит на поле боя. Это о том, что происходит внутри партии", – отметил он.

По его мнению, в Республиканской партии есть три течения. Более половины из ее членов представляют первое течение. Это те, кто привержен традиционным принципам активной внешней политики Республиканской партии и не боятся выражать свою позицию.

"Митч Макконнелл является отличным примером этой традиционной Республиканской внешней политики от Эйзенхауэра до Рейгана и обоих Бушей – национальной обороны Америки с мышцами, которая гордится быть в НАТО, гордится трансатлантическим альянсом, противостоящим сначала советской, а теперь – российской агрессии", – привел пример конгрессмен-демократ.

Второй группой он назвал изоляционистов, среди которых, к примеру Марджори Тейлор Грин. Они активно выступают против поддержки Украины. И хотя их абсолютное меньшинство, их влияние растет.

К последней группе Бойл отнес республиканцев, которые разделяют те же принципы, что и первая группа, но боятся, что поддержка Украины может стоить им поражения на следующих внутрипартийных выборах. К ним конгрессмен отнес и спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

"В частности, один республиканец в Палате представителей рассказал мне о довольно болезненной встрече с избирателями, – а он в очень республиканском округе – во время которой его все время критиковали за поддержку Украины", – отметил Бойл.

Конгрессмен подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины зависит как раз от представителей этой группы. А вот на отношение к Украине избирателей-республиканцев по большей части влияют антиукраинские заявления бывшего президента Дональда Трампа, а также известного ведущего Такера Карлсона, которого не раз уличали в подыгрывании Кремлю в том, что касалось освещения войны в Украине.

"Самый большой вызов сегодня состоит в том, что бывший президент Дональд Трамп и некоторые правые СМИ в США оказывают давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они голосовали против финансирования Украины. Вот от чего самая большая задержка", – резюмировал Брендан Бойл.

Помощь Украине от США: это стоит знать

Уже более месяца в США не могут одобрить запрос президента Байдена на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов, где предусмотрены средства и на поддержку Украины. На помощь нашей стране там отведен 61 млрд долларов.

Недавно СМИ сообщали, что Администрация Байдена готова идти на компромиссы, чтобы обеспечить одобрение финансирвоания для поддержки Украины и Израиля. Так, Белый дом и Конгресс США спешат заключить соглашение, которое предусматривало бы оказание военной помощи двум странам-союзникам и в то же время препятствовало нелегальной иммиграции через границу США и Мексики.

Спешка связана, в частности, с тем, что Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, планирует завершить работу до 14 декабря. Сенат имеет похожие временные рамки.

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