Владимир Зеленский за два года он получил немало политических навыков, считает дипломат.

Американский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Хербст считает, что президент Владимир Зеленский может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом рассказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Он отметил, что ничего против встречи Зеленского с Путиным не имеет.

"Если Зеленский хочет и у него есть возможность встретиться с Путиным, пожалуйста, он может встретиться. Важно то, что они встречаются. Важно то, что Зеленский говорит на встрече", - сказал Хербст.

По убеждению посла, Зеленский сегодня может "равняться с Путиным" и за два года он получил немало политических навыков.

"Два года назад многие считали, что Зеленский не может вести переговоры с Путиным, это все будет на пользу кремлевских агрессоров. Но на мой взгляд, не смотря на ошибки, которые Зеленский делает, он показывал, что может равняться с Путиным", - пояснил дипломат.

Встреча Зеленского с Путиным: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже затем с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю ОП Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

Сегодня, 20 мая, Зеленский на пресс-конференции по итогам его двух лет работы на посту президента Украины снова выразил убеждение, что его встреча с президентом РФ должна состояться или на Донбассе, или на нейтральной территории.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора