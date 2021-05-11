Президент Владимир Зеленский считает, что недавний визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена был не случайным в этом контексте.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает получить "мощный сигнал" от НАТО по результатам саммита Альянса, который состоится в июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве, отвечая на вопрос о том, чего ожидать Украине по результатам саммита НАТО.

"Я думаю, что мы будем с вами ожидать и будем видеть мощный сигнал от Альянса. Мы это видим ... Первый официальный визит государственного секретаря Соединенных Штатов был именно в Украину. Я думаю, что это все не случайные вещи", - сказал президент.

Будущий саммит НАТО и Украина

Ранее в соцсетях появилась информация, что официальных представителей Украины якобы не пригласили для участия в нынешнем саммите Альянса, который состоится в Брюсселе 14 июня.

В комментарии УНИАН официальный представитель Альянса из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе сообщил, что повестка дня и формат саммита будут обнародованы ближе к 14 июня. По его словам, в основе повестки дня нынешнего саммита будет стратегия "НАТО-2030".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что формат участия стран в саммите НАТО, и в частности Украины, еще определяется.

Зеленский выразил надежду, что на саммите в июне начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в Альянсе.

8 мая заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в комментарии УНИАН заявил, что украинская дипломатия продолжает переговоры с партнерами по НАТО, чтобы обеспечить учет интересов Киева в решении саммита организации, запланированном на 14 июня.

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Автор: Татьяна Поляковская