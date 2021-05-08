По словам Жовквы, в Альянсе приняли решение о проведении 14 июня заседание Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов без приглашения стран-партнеров, в том числе Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что украинская дипломатия продолжает переговоры с партнерами по Организации Североатлантического договора, чтобы были учтены интересы Киева в итоговом решении Альянса 14 июня.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Читайте такжеОП: Пока нет подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня

«Что касается приглашения на саммит НАТО будет корректным говорить, что в Альянсе было принято решение о проведении 14 июня заседания Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств стран-членов Альянса», - сказал он.

То есть, как отметил Жовква, согласно решению, нынешний саммит НАТО 14 июня будет проведен без участия стран-партнеров Альянса, к которым относится и Украина. В этом саммите будут участвовать исключительно страны-члены. В то же время он не исключает, что это решение может быть не окончательным - за время, оставшееся до саммита, союзники имеют возможность его пересмотреть.

В Офисе президента отметили, что Альянс иногда проводит саммиты без привлечения стран-партнеров.

«К примеру, такими были саммиты в Лондоне 2019 или Страсбурге/Келе 2009, которые состоялись только с участием стран-членов. Поэтому нынешний саммит Альянса после избрания нового президента в США достаточно ожидаемо может проходить именно в «узком кругу» государств-членов НАТО», - отметил заместитель руководителя ОП.

По словам Жовквы, главным для украинской стороны является содержательное наполнение нынешнего саммита.

«Здесь мы можем быть уверенными, что тема Украины будет обязательно обсуждена. Об этом нас уверяли все наши ближайшие партнеры-члены НАТО - и США, и Канада, и Германия, и Франция, и Польша. Что касается возможных решений саммита, в том числе в отношении Украины, то они будут зафиксированы в его совместном итоговом документе. Работа над таким документом продолжается. Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами, чтобы обеспечить учет интересов Украины в итоговом решении Альянса», - резюмировал он.

Украина-НАТО: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в социальных сетях появилась информация, что официальных представителей Украины якобы не пригласили для участия в нынешнем саммите Альянса, который состоится в Брюсселе 14 июня.

В комментарии УНИАН официальный представитель Альянса из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе сообщил, что повестка дня и формат саммита будет обнародован ближе к 14 июня, дню проведения мероприятия. По его словам, в основе повестки дня нынешнего саммита Альянса будет стратегия «НАТО-2030».

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин отметила, что формат участия стран-партнеров в саммите НАТО, и в частности Украины, еще определяется.

Президент Владимир Зеленский надеется, что на саммите начнется обсуждение перспективы получения Украиной Плана действий относительно членства в Альянсе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров