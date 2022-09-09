Премьер-министр Польши подчеркнул, что все страны должны помогать Украине финансово.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из этой ужасной войны должна родиться новая Европа – с Украиной как полноценным членом Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве во время совместного брифинга с президентами Латвии и Украины.

Глава польского правительства отметил, что Польша вместе с балтийскими странами, Литвой и Латвией являются наиболее активными в Евросоюзе по организации финансовой поддержки для Украины и санкций против России.

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Моравецкий подчеркнул, что эти санкции будут усиливаться, и будут с каждым месяцем все больше влиять на российскую экономику.

Он подчеркнул, что уже нет возврата к бизнесу с РФ в таком виде, каким он был до ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Россия употребляет все возможные экономические инструменты, (это выглядит - УНИАН) как пистолет, приставленный к голове Украины и многих европейских государств. И поэтому из этой ужасной войны, из этой героической обороны и защиты, должна родиться новая Европа - с Украиной как полноценным членом ЕС. И Польша вместе с нашими союзниками призывает Еврокомиссию как можно быстрее передать то, что мы уже обещали Украине в июне - то есть 9 млрд евро", - сказал премьер.

По его мнению, одним из планов Кремля является "бросить на колени Украину" из-за отсутствия средств.

Поэтому, по словам Моравецкого, все страны должны помогать Украине финансово.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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