Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посещает Киев.
Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, пишет Polsat News.
"Действительно премьер-министр Моравецкий поехал в Киев. Там состоится ряд встреч. Будут обсуждаться важные дела, связанные с геополитической ситуацией, в частности рынком энергии, энергетической и военной безопасностью", - сказал Мюллер.
Представитель правительства сказал, что информация о визите была обнародована с некоторой задержкой из соображений безопасности.
На вопрос, чего ожидать от визита главы правительства, спикер заверил, что его присутствие и жест "являются политическим сигналом Кремлю".
"Этот сигнал также будет отправлен сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины - это защита нашей безопасности", - добавил представитель правительства.
Ранее в Минобороны Польши заявили, что готовятся к потенциальной войне с Россией.