Запланирована серия встреч и будут обсуждаться вопросы, связанные с геополитической ситуацией и энергетическим рынком, а также энергетической и военной безопасностью.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посещает Киев.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, пишет Polsat News.

"Действительно премьер-министр Моравецкий поехал в Киев. Там состоится ряд встреч. Будут обсуждаться важные дела, связанные с геополитической ситуацией, в частности рынком энергии, энергетической и военной безопасностью", - сказал Мюллер.

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Представитель правительства сказал, что информация о визите была обнародована с некоторой задержкой из соображений безопасности.

На вопрос, чего ожидать от визита главы правительства, спикер заверил, что его присутствие и жест "являются политическим сигналом Кремлю".

"Этот сигнал также будет отправлен сегодня. Мы поддержим Украину в этой очень сложной ситуации. Мы считаем, что Россия нарушает все возможные международные стандарты. Защита Украины - это защита нашей безопасности", - добавил представитель правительства.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что готовятся к потенциальной войне с Россией.

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