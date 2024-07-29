Предложено доработать законопроект при участии министерства.

Министерство обороны Украины поддержало законопроект, который зарегистрирован в Верховной Раде, о международных оборонных компаниях в Украине, но имеет к нему замечания. Об этом сообщает Правительственный портал.

В заключении Министерства обороны к законопроекту с регистрационным номером 11214, автором которого является народный депутат Украины Сергей Гривко, сказано, что в предложенной редакции законопроект не согласуется с Конституцией Украины, законами Украины "Об обороне Украины", "О разведке". Также он противоречит международным договорам и рекомендациям документа Монтре, в котором раскрываются вопросы функционирования частных военных компаний в период вооруженного конфликта. Отмечается, что Украина является одним из 17 государств, которые приняли участие в его подготовке.

В Минобороны отмечают, что необходимо создание нормативно-правовой базы для осуществления военно-консалтинговой деятельности с привлечением международного передового опыта. Предлагает при подготовке ко второму чтению законопроект "существенно доработать", создав рабочую группу с участием представителей министерства.

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На сегодня законопроект еще не рассматривался в сессионном зале парламента даже в первом чтении.

Частные военные компании в Украине

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины 26 апреля был зарегистрирован законопроект о международных оборонных компаниях в Украине.

Им предлагается разрешить оборонным кампаниям действовать за рубежом, охраняя объекты, людей или территории тех или иных государств. По сути данным законопроектом предусмотрена легализация и определение правил функционирования частных военных компаний.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что речь идет о решении нескольких ключевых проблем, которые встанут перед Украиной после демобилизации военных и окончания войны: повышение уровня внешней и внутренней безопасности; увеличение доходов Государственного бюджета Украины; развитие и безопасность общин; содействие социально-психологической реабилитации демобилизованных военных; надлежащее финансовое обеспечение демобилизованных военных.

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