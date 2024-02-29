Министерство обороны Украины пытается через суд взыскать деньги за невыполненные контракты на поставку оружия с компании "Украинская бронетехника", которую связывают с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским. Об этом говорится в журналистском расследовании "Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне", опубликованном KP.UA.

В частности в статье, со ссылкой на источники в силовых структурах и оборонном бизнесе, утверждается, что с началом полномасштабного вторжения "Украинская бронетехника" стала одним из основных контрагентов Министерства обороны. Ведь в первые месяцы большой войны украинская власть вынуждена была быстро и любой ценой решать вопросы с поставками оружия для армии.

Именно поэтому и "вышли" на Сергея Пашинского, который с 2014 года активно занимался бизнесом в оборонной сфере. Но позже, когда произошла диверсификация поставщиков вооружения, возникли серьезные вопросы к контрактам 2022 года. В частности, относительно соглашений с "Украинской бронетехникой".

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Как оказалось, от Минобороны компания Пашинского получала 100% предоплаты по всем военным контрактам. По словам источников в оборонном бизнесе, по условиям контрактов, "Украинская бронетехника" действительно должна была осуществить поставки "товаров двойного назначения" (оружия) в первые месяцы полномасштабного вторжения. Впрочем, большинство из этих контрактов были частично выполнены только через год, а по некоторым - продолжаются судебные процессы по взысканию денег за невыполнение соглашений.

Кроме того, в расследовании напоминают, что Пашинский занимался накручиванием искусственных наценок в оборонной сфере. В частности об этом свидетельствуют обнародованные в СМИ записи его разговоров с ближайшим окружением, где он рекомендовал завышать цены на вооружение вдвое.

"То есть медийная история о том, которую распространяют различные приближенные к экс-нардепу блогеры, что "Пашинский спас Киев от российского вторжения", - это миф и откровенная неправда", - пишет издание.

Напомним, что 12 февраля НАБУ, САП и СБУ по материалам Госаудитслужбы объявили подозрение бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру и четырем их сообщникам в завладении нефтепродуктами на почти 1 млрд грн.

26 февраля Высший антикоррупционный суд взял Пашинского под стражу с альтернативой залога в более 272 млн грн. 27 февраля члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли этот залог.