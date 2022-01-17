Сейчас у здания суда собрались сторонники и однопартийцы бывшего президента.

Бывший президент, народный депутат от "Евросолидарности" Петр Порошенко прибыл в Печерский райсуд столицы, где ему будут избирать меру пресечения в так называемом "угольном" деле.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле здания суда собрались его сторонники и однопартийцы.

Начало судебного заседания было запланировано на 11:00.

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Напомним, ГБР расследует производство о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Порошенко является одним из фигурантов дела.

Он подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в этом деле сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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