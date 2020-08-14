Зеленский попросил собрать Раду для повышения минимальной зарплаты

Президент подчеркивает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, - это первый этап.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа для рассмотрения президентского законопроекта об увеличении размера минимальной заработной платы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

«Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы», - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркивает, что увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, которое предусмотрено президентским законопроектом, - это первый этап. На протяжении 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения.

«Уверен, что депутаты проголосуют законопроект, поданный от президента Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 года до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть - мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен», - рассказал глава государства.

Читайте такжеРазумков отреагировал на жалобы нардепов из-за "маленькой" зарплаты

По словам президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

«Это определенные шаги в направлении действительно цивилизованного уровня жизни в Украине. Карантин продолжается, но после серьезной паузы, когда более двух месяцев не работали ни предприниматели, ни ФОПы, многие государственные предприятия, сейчас очень важно немного поддержать людей», - отметил Зеленский.

Внеочередная сессия Верховной Рады

В конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что будет инициировать внеочередную сессию Верховной Рады для ратификации меморандума о предоставлении Украине макрофинансовой помощи. Вероятными датами сессии назывались двадцатого числа августа.

В Офисе президента заявили, что в конце августа пройдет внеочередное заседание Рады для рассмотрения изменений в государственный бюджет. Речь идет о повышении минимальной зарплаты в стране до 5000 гривень с 1 сентября.

Вчера, 11 августа, нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев допустил, что народные депутаты соберутся на внеочередную сессию 25 августа.

Позже первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что 24 августа заседания Верховной Рады не будет, а перечень вопросов на внеочередную сессии 25 августа еще обсуждается.

6 августа Зеленский инициировал внесение изменений в госбюджет для повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. Грн с 1 сентября этого года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров