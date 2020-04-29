"С Киевом впрягаться – себе дороже": грузинский журналист спрогнозировал, как Тбилиси отреагирует в случае назначения Саакашвили

Журналист считает, что глобального конфликта из-за возможного назначения Саакашвили в украинское правительство не будет.

Грузия может отозвать своего посла из Украины из-за конфликта относительно возможного назначения экс-президента Міхеіла Саакашвили вице-премьером по реформам.

Об этом в комментарии «Обозревателю» сказал грузинский журналист Тенгиз Аблотия. По его мнению, дальше ситуация не дойдет, в Тбилиси не настроены на глобальное обострение отношений.

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"Реакция грузинских властей на назначение Саакашвили максимально острая. Настолько, насколько она может себе позволить быть острой со стратегическим партнером. Но глобального конфликта не будет, разве что-то ритуальное, типа отозвать посла из Украины для консультаций. Но кого он волнует? А так, Грузия, что конфликтует с Украиной – это анекдот просто. С Киевом впрягаться – себе дороже", – подчеркнул журналист.

По его мнению, недовольство официального Тбилиси относительно возможного назначения Саакашвили в украинское правительство, больше связано с личной неприязнью, чем с его судимостями.

"У власти в Грузии сейчас его персональные враги. Личные. Это как бы Янукович сбросил Порошенко и стал президентом. В такой ситуации официальные причины несущественны. Что касается обвинений в коррупции, фальсификации выборов, подкупе избирателей со стороны нынешней власти это даже смешно. Миша на их фоне в этих делах – дилетант и аматор", – подытожил Тенгиз.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемыми и непонятными планы руководства Украины назначить бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам в стране.