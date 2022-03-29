Правительство Венгрии выступает против транспортировки оружия в Украину через венгерскую территорию и выступает против нефтяных и газовых санкций в отношении РФ.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Венгрия спекулирует на горе украинцев во время российской войны против Украины.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в социальной сети Facebook.

"Категорически отвергаем попытки Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии. Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов накануне парламентских выборов", - подчеркнул Николенко.

Дипломат отметил, что Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии. "Оценку действиям венгерских политиков в конечном итоге дадут венгерский народ и история", - отметил Николенко.

"Призываем руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии", - подчеркнул спикер.

"Отказ премьер-министра Виктора Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня - это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот - приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы", - подчеркнул Николенко.

В МИД рассчитывают, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины.

"Россия не должна получать больше пространства для продолжения ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности", - подчеркнул Николенко.

Как сообщает издание The Budapest Times, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если оппозиция ("левые") выиграет парламентские выборы, то сразу же одобрит санкции против газа и нефти РФ и позволит транспортировку оружия в Украину. Сийярто отметил, что такая договоренность есть между венгерской оппозицией и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время, по мнению главы МИД Венгрии, если эта договоренность будет реализована, то Венгрия сразу же пострадает и получит серьезные последствия.

По его словам, начало транспортировки оружия в Украину сразу сделает Венгрию причастной к войне, поскольку поставки станут "военной мишенью", а одобрение санкций против российского газа и нефти также создаст проблемы для экономики Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 21 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, поскольку это якобы может привести к боевым действиям в воздухе. Также Будапешт выступает против введения миротворцев в Украину из-за рисков начала сухопутной войны.

25 марта Сийярто сообщил, что правительство Венгрии отказалось от поставки оружия для Украины через свою территорию и отказа от российских нефти и газа. Решение принял якобы ради безопасности венгерского народа.

27 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введение санкции против российских нефти и газа остановит венгерскую экономику. "Если не будет нефти и газа, венгерская экономика остановится, заводы закроются, будет массовая безработица. То, что просят украинцы, - это полностью остановить венгерскую экономику, вновь потерять годы развития и снизить уровень производительности венгерской экономики до уровня, который был 8-10 лет назад", - сказал Орбан.

В ответ на это президент Польши Анджей Дуда заявил, что ему трудно понять отношение Виктора Орбана к войне в Украине, где гибнут тысячи людей. По словам Дуды, Орбан "находится в сложной ситуации", потому что довел венгерское государство до того, что оно практически полностью зависит от России.

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