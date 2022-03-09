Все апрельские номера журналов, которые уже сданы, выпущены не будут.

Международный издательский дом Conde Nast, выпускающий Vogue, GQ, Glamour и Tatler, объявил о полной приостановке издательской деятельности в России.

Все издания временно останавливают свою работу в печати и в интернет-версиях, сообщает Коммерсант.

Гендиректор российского подразделения Conde Nast Анита Гиговская сообщила, что возможность выпускать издания силами редакций под другим названием не обсуждается. Все апрельские номера журналов, которые уже сданы, выпущены не будут. Компания вернет деньги рекламодателям, оплатившим в размещения в этих номерах.

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