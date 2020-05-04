У Зеленского надеются, что несмотря на коронавирус местные выборы пройдут осенью по всей Украине, включая ОРДЛО

Руководитель президентского офиса отметил, что проведению выборов на Донбассе должно предшествовать обеспечение всех условий безопасности, на которых настаивает украинская сторона.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что пока местные выборы из-за эпидемии COVID-19 не переносятся, и надеется, что они пройдут, в том числе, и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформы, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной американским аналитическим центром Atlantic Council.

Отвечая на вопрос, повлияет ли эпидемия COVID-19 на проведение местных выборов в Украине, которые запланированы на 25 октября, Ермак сказал: «Не знаю. Пока мы не говорили, пока дата проведения местных выборов остается неизменной».

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При этом Ермак выразил надежду, что местные выборы состоятся на всей территории Украины, включая те, которые на сегодняшний день не подконтрольны украинскому правительству. «Эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут очень мощным путем прекращения войны на Донбассе», - заявил Ермак.

Руководитель президентского офиса отметил, что проведению выборов на Донбассе должно предшествовать обеспечение всех условий безопасности, на которых настаивает украинская сторона. «Это касается и вывода всех иностранных формирований, и передачи границы (под контроль Украины - УНИАН), и все остальное», - подчеркнул Ермак.

Как сообщал УНИАН, 25 октября в Украине должны состояться очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов.