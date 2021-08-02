Как утверждает блогер, летел Балога в Грецию одним чартерным самолетом, а возвращался другим.

Мэр Мукачево Андрей Балога с семьей и друзьями отдохнул в Греции. Об этом написал блогер Василий Ищенко на сайте "Корреспондент".

Читайте такжеДепутаты стали прогуливать почти вдвое меньше голосований – ОПОРАПо информации блогера, Балоги отправились на отдых из Ужгорода в Салоники чартерным самолетом. Отмечается, что самолет Embraer ERJ 145 может перевозить на борту от 16 до 28 пассажиров.

"Начали путешествие из Ужгорода 17 июля в 17:13 и уже в 19:01 самолет приземлился в Салониках", – написал Ищенко.

В самолете якобы находились семья Балог, Гелетей, а также друзья Андрея Балоги.

"Стоимость такого перелета, по данным компании WINDROSE, от 30 тыс. долларов. Также семья нардепа выбрала для себя непростой отель с отдельными зонами для VIP-гостей", - утверждает блогер.

"Не забыл Балога-младший о храме на Афоне, который они строили вместе с друзьями. Также на фото был замечен Тележенко Владимир Иванович, главный паломник УПЦ МП", – добавил он.

По информации Ищенко, назад Балоги вернулись во Львов другим самолетом.

Автор: Иван Бойко