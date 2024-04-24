Суд уже признал законным ее увольнение с должности, но она все равно может обжаловать это решение в Верховном суде.

Уволенная с должности заместитель начальника Центрального межрегионального управления Минюста Марина Прилуцкая таки имеет российское гражданство.

Как сообщила Службы безопасности Украины, суд признал наличие российского гражданства у бывшей топ-чиновницы Минюста, которую разоблачила СБУ. "По материалам Службы безопасности Украины суд признал законным увольнение из Министерства юстиции бывшей топ-чиновницы этого ведомства, которая имеет гражданство РФ. Соответствующее решение в Шестом апелляционном админсуде отстояли действующие представители Министерства юстиции. Речь идет о бывшей заместительнице начальника Центрального межрегионального управления Минюста, которая по собственной инициативе получила российское гражданство. Этот факт задокументировали сотрудники СБУ и проинформировали руководство профильного министерства для принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что на основании материалов, полученных от украинской спецслужбы, чиновница была уволена с занимаемой должности в 2021 году. Впоследствии она решила обжаловать это решение, ссылаясь на справку "главного управления МВД РФ по городу Москва". В этом документе было указано, что у нее якобы нет российского паспорта.

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"Однако, после ознакомления с доказательной базой СБУ, коллегия украинского суда оставила жалобу экс-чиновницы без удовлетворения. Представители Службы безопасности доказали ничтожность документов, выданных государством-агрессором о якобы отсутствии у нее гражданства РФ. Кроме того спецслужба доказала, что истица не выезжала в Болгарию, где, по ее словам, якобы были получены соответствующие российские документы", - информирует СБУ.

Отмечается, что сейчас экс-чиновница может обжаловать это решение в Верховном суде.

История дела Прилуцкой

В январе Минюст информировал, что будет противостоять в суде возвращению на должность экс-чиновницы Марины Прилуцкой, которая, по данным СБУ, добровольно получила российское гражданство и во время пребывания в АР Крым контактировала с сотрудниками ФСБ РФ.

Как отмечалось, путь к восстановлению в должности бывшего руководителя одного из Управлений Министерства юстиции в Киевской области открыл Верховный суд.

9 января коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Натальи Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения гражданки РФ с должности государственной службы. Дело было направлено на новое рассмотрение в Шестой апелляционный административный суд.

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