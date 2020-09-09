Максим Якубовский в 2015-2017 годах возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

Бывший заместитель главного военного прокурора Генпрокуратуры Максим Якубовский, которого СМИ не раз связывали с кумом Путина Виктором Медведчуком, назначили на должность заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об это на своей странице в Facebook написал руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

«А мы поздравляем Медведчука с назначением его юриста заместителем генпрокурора Зеленского!» - написал он.

При этом, как сообщает «Украинская правда», в декларации Якубовского о доходах за 2019 год указано, что местом работы или местом будущей работы является Офис генерального прокурора, а должность, которую он занимает или на которую претендует, - заместитель генерального прокурора.

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Напомним, что Максим Якубовский в 2015-2017 годах возглавлял военную прокуратуру Южного региона, а в 2017-м стал заместителем главного военного прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

По данным расследования PROSUD, с 2011 по 2013 года он работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с Медведчуком.

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап в июне 2015 года показывал видео еще 2013 года, на котором Якубовский участвовал в мероприятии "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

Скандальное назначение Пискуна советником Венедиктовой:

30 июля Венедиктова назначила Святослава Пискуна своим внештатным советником на общественных началах.

Позже Венедиктова объяснила, зачем назначила скандального Пискуна.

В конце августа Венедиктова уволила Пискуна.

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Автор: Денис Прядко