12 февраля 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон провел второй за неделю разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом президент Украины сообщил в Twitter.

По словам Зеленского, они с Макроном обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

"Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэлла Макрона в процесс деэскалации", - отметил Зеленский.

Переговоры Макрона с Путиным:

7 февраля 2022 года Эммануэль Макрон находился с визитом в Москве. После переговоров с Путиным он отметил, что этот разговор был содержательным и есть возможность найти мирный путь для Европы. На следующий день президент Франции в Киеве встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Макрон и Путин обсудили пути реализации Минских соглашений. Кроме того, президент Франции указал главе Кремля, что "искренний диалог" несовместим с эскалацией напряжения вокруг Украины.

12 февраля 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон провел второй за неделю разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.