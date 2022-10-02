Президент Франции твердо осуждает попытку незаконной аннексии Россией четырех областей Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон настроен помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность над территориями, которые оккупировала Российская Федерация и осуществила попытку их аннексии.

Об этом речь идет в заявлении на сайте Елисейского дворца по итогам телефонного разговора президентов Франции и Украины.

В частности, Макрон повторил твердое осуждение незаконной аннексии Россией четырех областей Украины.

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"Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить полный суверенитет и территориальную целостность, и работать с ее европейскими партнерами относительно новых санкций", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы президента Украины, Зеленский в разговоре с Макроном отметил важность усиления оборонной поддержки Украины.

Фейковые референдумы РФ в Украине

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

Жители захваченных российскими оккупантами территорий не хотели принимать участия в псевдореферендумах, поэтому оккупанты заставляли их голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые продемонстрировала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, в частности ЕС и США, объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

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