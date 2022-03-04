Это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам.

Один из крупнейших магистральных провайдеров американской компании Cogent отключает российских операторов от своих сетей.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.

Он напомнил, что компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца. С Cogent работает "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.

"Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам", - отметил глава Минцифры.

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