Компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца / Иллюстрация REUTERS
Один из крупнейших магистральных провайдеров американской компании Cogent отключает российских операторов от своих сетей.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале.
Он напомнил, что компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца. С Cogent работает "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.
"Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам", - отметил глава Минцифры.
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