Ранее Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook на территории России.

Россия заблокировала социальную сеть Тwitter.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале. "Все по Джорджу Оруэллу. Следующий шаг - создание Министерства Правды, Министерства Любви, Министерства достатка и Министерства Мира", - отметил министр.

Ранее стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приняла решение о блокировании доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации.

Война против Украины: