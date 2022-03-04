Роскомнадзор также заблокировал доступ к сети Facebook / Иллюстрация REUTERS
Россия заблокировала социальную сеть Тwitter.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram-канале. "Все по Джорджу Оруэллу. Следующий шаг - создание Министерства Правды, Министерства Любви, Министерства достатка и Министерства Мира", - отметил министр.
Ранее стало известно, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) приняла решение о блокировании доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.