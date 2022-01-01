Президент подчеркнул, что незаурядная армия по украинскую сторону границы защищает страну.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая армия по ту сторону границы украинцев не пугает, ведь немалая армия по украинскую сторону границы их защищает.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время новогоднего обращения к украинцам.

"Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что незаурядная армия по нашу сторону границы нас защищает", - подчеркнул глава государства.

Он подчеркнул, что рад тому, что прошедшие два года и в этом году армия имела самый большой бюджет в истории Украины.

Читайте такжеЗеленский в своей новогодней речи вспомнил об олигархах, ценах на газ и рынке земли (видео)"Так будет всегда. Но для меня это не победа, а норма. Так было просто потому, что так должно быть. Это не просто о денежном довольствии, а о достойном отношении. Не о материальных, а о человеческих ценностях. Потому что грош цена жизни государства, которое не защищает тех, кто защищает ее ценой жизни", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что рад тому, что Украина впервые строит для военных самолета совместно с "Антоновым", "флот – совместно с Британией, дроны и корветы – совместно с Турцией, а ракеты строит сама".

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и назвал свои главные цели на 2022-й год.

"И, к сожалению, мы пока не закончили войну на востоке нашего государства. И это - моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучшим! Я уверен в этом", - подчеркнул Зеленский.

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