В то же время, он отмечает, что ему обидно, что в Украине фиксируются летальные случаи из-за COVID-19.

Кандидат на должность министра здравоохранения, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко называет манипуляциями заявления о якобы пребывании Украины в списке стран "лидеров" по уровню смертности от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента, рассматривающего вопрос о его назначении на должность.

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"Украина не находится ни в десятке лидеров в Европе, ни в мире по уровню смертности от COVID-19. Это все манипуляция. Количество случаев ежесуточной регистрации летальных случаев или случаев от COVID-19 - это количество случаев, больше ничего. Поскольку расчет производится в пересчете на количество проживающего населения", - отметил Ляшко.

Вместе с тем он отметил, что ему жаль, что в Украине фиксируются летальные случаи из-за COVID-19. "Не должно быть летальных случаев. Но, к сожалению, к реагированию на коронавирусную болезнь, к реагированию на пандемию не была готова ни одна из систем здравоохранения", - подытожил Ляшко.

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Автор: Татьяна Поляковская