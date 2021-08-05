Отношения Украины и Лукашенко существенно ухудшились после событий в Беларуси летом 2020 года.

Александр Лукашенко считает действующую политику Украины "дополнительной угрозой для Беларуси".

Об этом он заявил на совещании 5 августа, цитирует Белта.

В начале встречи Лукашенко сообщил, что собрал руководство практически всех основных силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию вокруг западного и частично южного границы Республики, но и вокруг страны.

Прежде всего, сказал он, это касается политики блока НАТО.

Читайте такжеДепутаты Европарламента выступили с резким заявлением из-за смерти Шишова в Киеве"В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения относительно позиции братской нам Украины. Народ нам близкий, родной, но руководство Украины, ведя антинародный курс, взяло ориентацией конфронтацию. Мы не говорим, куда они там – на Запад, на Восток идут, на Юг – неважно. Это их дело определяться. Но в основе политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которую мы не имели раньше", – заявил Лукашенко.

Что предшествовало

Утром 3 августа в парке Киева нашли повешенным белорусского активиста Виталия Шишова. Парень был главой Белорусского дома в Украине и помогал беженцам из Республики обустраиваться в Киеве.

Кроме того, Шишов проверял данные тех, кто въезжал в страну, поскольку среди прибывших могут быть и замаскированные сотрудники белорусской спецслужбы. Полиция, среди имеющихся версий, рассматривает умышленное убийство.

Ряд украинских чиновников публично заподозрили КГБ Беларуси в преступлении.

Отношения Украины и Лукашенко существенно ухудшились после событий в Беларуси летом 2020 года, когда силовики жестоко разогнали массовые протесты противников режима. Тогда действия Лукашенко, которого ни Украина, ни ЕС не признают президентом, осудили многие страны мира.

Автор: Яна Ставская