Соответствующее заявление Лукашенко сделал в связи со смертью на белорусско-литовской границе гражданина Ирака, который пытался нелегально попасть в Евросоюз.

Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения, в особенности с юга и запада.

Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам ситуации на границе, передает БЕЛТА.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно", - заявил Лукашенко.

"Не дай бог, они (сопредельные страны – ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах – ред.), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают", - добавил он.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в связи со смертью на белорусско-литовской границе гражданина Ирака, который пытался нелегально попасть в Евросоюз.

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"Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", - добавил глава государства.

Напомним, тяжело раненый мужчина был обнаружен в ночь на 4 августа в районе пункта пропуска Бенякони в Беларуси. В Беларуси утверждают, что его якобы "подкинули" с территории Литвы.

Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В Литве наблюдается приток нелегальных мигрантов. С начала июля республика объявила чрезвычайную ситуацию, на границе началось строительство ограды, которую в дальнейшем планируют укрепить.

В миграционном кризисе Литва обвиняет Минск. В свою очередь белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере.

В конце мая Лукашенко говорил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Впоследствии Лукашенко сказал, что он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

Автор: Денис Прядко