По мнению истца, правительство противоправно установило запрет отдельных видов хозяйственной деятельности и ограничило конституционные права жителей Украины.

В Окружном административном суде города Киева обжалуется продление Кабинетом министров Украины карантина.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОАСК.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск жителя Харькова к Кабинету министров. Истец просит суд отменить постановление правительства, которым было продлено действие карантина до 28 февраля 2021 года и установлены дополнительные ограничения в период с 8 по 25 января 2021 года. В частности, речь идет об обжаловании постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года №1236", - говорится в сообщении.

По мнению харьковчанина, указанным постановлением правительство противоправно установило запрет отдельных видов хозяйственной деятельности и ограничило конституционные права жителей Украины на период карантина.

"Вместе с иском в суд поступило заявление об его обеспечении, в котором истец просит суд приостановить действие оспариваемого постановления КМУ до решения дела по существу", - говорится в сообщении.

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Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Дмитрий Хилюк