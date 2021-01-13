Украина и Литва вместе, заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина чтит память погибших за свободу и независимость братской Литвы.

Об этом он написал в Twitter по случаю Дня защитников свободы в Литве.

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"Сегодня Литва отмечает 30-ю годовщину Дня защитников свободы. Украина чтит память погибших за свободу и независимость братской Литвы. Украина и Литва вместе!",- заявил Зеленский.

Что произошло в Литве 30 лет назад

8-13 января 1991 года в столице Литвы Вильнюсе была совершена попытка высшего советского руководства СССР военными методами вернуть Литву, которая провозгласила восстановление независимости, до состояния Литовской ССР. Кульминацией противостояния стал штурм советскими войсками и спецназовцами вильнюсского телецентра, в ходе которого погибли 15 человек - 14 из числа защитников телебашни и один офицер спецподразделения «Альфа».

Ежегодно в Литве 13 января в память об этих событиях отмечается День защитников свободы.

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Автор: Константин Гончаров