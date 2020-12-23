Глава МИД Литвы отметил, что Россия - это не то государство, которое хочет иметь хорошие отношения с кем-либо.

Не нужно даже пытаться наладить отношения с Россией, и все подобные предложения являются "дьявольскими соблазнами".

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает НВ со ссылкой на LRT.

"Это улица с односторонним движением. Отношения с Россией сейчас в руках российского режима. И это не только литовский вопрос. Моя принципиальная позиция - это государство, которое терроризирует своих соседей, оккупирует территории, нарушая суверенитет, вмешиваясь в выборы, распространяя фейковые новости и делая это почти в военном порядке", - сказал он отвечая на вопрос, может ли он представить, что отношения с Россией могут быть нормальными в кратко- и среднесрочной перспективе.

По мнению министра, Россия - это не то государство, которое хочет иметь хорошие отношения с кем-либо.

"По моему мнению, здесь не стоит рассчитывать на какие-либо изменения в их политике. Лишь когда Россия решит, что хочет быть настоящим международным игроком, тогда отношения с другими государствами, в частности Литвой, с Россией изменится", - сказал он.

Министр добавил, что каждый призыв к перезагрузке отношений сейчас играет на руку российской стороне.

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"Все больше становится международных игроков, которые говорят: давайте попробуем перезагрузку. Я имею в виду после Крыма и Украины. Каждый новый призыв к перезагрузке сейчас играет на руку российской стороне с ее военной агрессией. Это легитимизирует ее действия, легитимизирует ее, как это называет сама Россия, сферу интересов", - сказал он.

Ландсбергис считает, что касательно России "не нужно допускать иллюзии и наивность".

"Это может случаться и с нами… Я иногда слышу это от бизнеса, связанных с Россией, что отношения можно было бы улучшить… Я думаю, что нужно не сдаваться. Это такие дьявольские соблазны", - сказал он.

Оккупация Крыма Россией

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают оккупацию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: УНИАН