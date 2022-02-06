По словам главы МИД, Украина готова к любому развитию событий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" относительно возможного российского вторжение в Украину.

На странице в Twitter он напомнил, что Украина имеет мощную армию и готова к любому развитию событий.

"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его", - написал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, издание The Washington Post сообщило, что Россия уже близка к завершению подготовки вторжения в Украину, Кремль может захватить Киев за два дня. В случае наступления из нашей страны могут бежать до 5 миллионов человек. По оценкам экспертов, на которых ссылается издание, возможность для дипломатического урегулирования ситуации все больше исключается.

Напомним, с начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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