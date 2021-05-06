Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что во времена президентства Дональда Трампа, в 2017-2021 годах, Украина сосредоточивалась на сохранении двухпартийной поддержки США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признал, что годы президентства Дональда Трампа были "сложными" для Украины.

Об этом Кулеба сказал в интервью телеканалу CNN.

"Это было сложное время, и в тот момент мы все были сосредоточены на одном деле... на сохранении двухпартийной поддержки в Соединенных Штатах", - отметил Кулеба.

Министр добавил, что украинское правительство продолжит прилагать усилия к развитию отношений с демократами и республиканцами в США, чтобы обеспечить, чтобы отношения между странами опирались на более "твердую почву».

Отдельно Кулеба сказал, что ему неизвестно о каких-либо официальных запросах от ФБР в отношении адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

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В сообщении телеканалу отмечает, что в прошлом месяце федеральные агенты получили ордер на обыск в доме Джулиани на Манхэттене в связи с длительным расследованием его причастности к делам в Украине в последние годы президентства Трампа. В частности, в 2019 году разразился скандал из-за обвинений, что Трамп оказывал давление на президента Владимира Зеленского перед президентскими выборами в США с целью проведения расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера Байдена в Украине.

Кулеба отметил, что Украина "будет открытой, чтобы помочь" ФБР, если бюро обратится с любым запросом, поскольку стране "нечего скрывать".

Глава МИД отметил, что не может сказать, были ли действия Джулиани уголовными, но высказал мнение, что Джулиани "несомненно играл в политику и поставил под угрозу ситуацию для Украины и для отношений страны с Вашингтоном".

"Мы сделали все возможное, чтобы избежать ловушки и сохранить двухпартийную поддержку из Соединенных Штатов", - подчеркнул Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко