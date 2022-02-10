Глава МИД Украины призывает не привязываться к календарным датам, потому что происходит дипломатический процесс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, что "ближайшие дни будут решающими" для стабилизации ситуации вокруг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба заявил на брифинге журналистам.

"Что касается фразы президента Макрона о "критичности ближайших дней" - то он как опытный политик, безусловно, имеет свои ощущение ситуации после разговора с президентом Путиным и президентом Зеленским. Но сейчас не надо категорически привязываться к каким-то календарным вещам - часам, дням, неделям, месяцам - надо планово работать. Нам, напомню, обещали войну до конца декабря, потом до середины января, затем до конца января, потом в начале февраля... Мы все еще находимся в дипломатическом процессе", - заявил Кулеба.

Министр сказал, что вчера в Киеве разговор между президентами Украины и Франции был очень конкретный. "Уверяю вас, что никаких измен не произошло и не могло произойти, потому что президент Украины - это человек, который очень четко осознает и защищает национальные интересы нашего государства", - сказал Кулеба.

При этом глава МИД отметил, что впечатлен тем, что за последнее время Макрон "глубоко разобрался во всех нюансах, связанных с функционированием Трехсторонней контактной группы, и в том, что нужно сделать, чтобы разблокировать ее работу".

Также у главы МИД спросили, с каким предложением Макрон приехал в Киев из Москвы.

"Президент Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Сейчас мы находимся в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, стараются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, которые нужно сделать для того, чтобы вывести ситуацию из тупика", - заявил Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Москве после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что ближайшие дни будут решающими для стабилизации ситуации вокруг Украины.

8 февраля в Киеве Макрон заявил, что Минские договоренности - это инструмент защиты суверенитета Украины. Также президент Франции ожидает внесения прояснений в Минские договоренности для снятия разночтений. По его словам, НАТО не откажется от политики принятия новых стран в состав Альянса.