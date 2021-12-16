Донфрид посетила Москву 15 декабря, чтобы встретиться с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудит с помощницей государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид результаты ее визита в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время видеосвязи в эфире программы "Право на власть".

"Я должен переговорить с Карен Донфрид, высокопоставленной чиновницей Госдепартамента США, которая консультировалась с Украиной накануне ее визита в Москву. И сейчас должны обсудить результаты ее визита. Кстати, такой формат общения - это четкое свидетельство того, что правило "ничего об Украине без Украины" оно работает, и наши американские коллеги строго его соблюдают", - сказал Кулеба.

Визит помощницы госсекретаря США в Россию

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря Донфрид в Киеве заявила, что США не подталкивают Украину идти на уступки России.

Донфрид посетила Москву 15 декабря, чтобы встретиться с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

В частности, во время этих встреч она обсудила озабоченность США по поводу наращивания военной мощи России у границ Украины и подтвердила приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. В связи с этим Донфрид подчеркнула, что прогресс в прекращении конфликта на востоке Украины возможен при выполнении Минских соглашений и что Соединенные Штаты готовы поддержать дипломатические усилия в поддержку "нормандского формата"

Автор: Леся Лещенко