Так глава МИД прокомментировал ситуацию с блокированием поставок оружия Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в отношениях Украины с Германией наступил момент истины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Германия, Франция, другие европейские страны свято верят в силу диалога, что диалог - это путь к решению проблемы. Разница между нами очень проста. Для них неудачный диалог, который не позволил решить проблему, это просто очередной неудачный диалог, то есть поражение дипломатии. Для нас - это вопрос жизни наших граждан, это вопрос безопасности нашего государства, это вопрос существования нашего государства. И поэтому мы с ними говорим именно так, что немножко по-разному мы к этому подходим", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина не может склонять своих партнеров к принятию определенных решений.

Читайте такжеВ МИД среагировали на регистрацию в Госдуме проекта по признанию "ЛДНР" независимымиОн подчеркнул, что Германия сделала с 2014 года очень много для Украины, в том числе для мобилизации санкционного давления, для поддержки украинских реформ и экономики.

"Но сейчас каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вышли на момент истины по ряду фундаментально важных вопросов для безопасности и будущего Украины, как независимого государства, и евроатлантической безопасности в целом", - пояснил глава МИД.

Министр также объяснил еще несколько важных нюансов в отношениях с Германией на протяжении последних лет.

"Это поддержка мощнейших санкций против России со стороны Германии, это "Северный поток-2", это вопрос поставок оружия. Есть один аспект, это двусторонняя поставка оружия - от Германии Украине. Но есть и другие. Есть вопросы предоставления Германией разрешения третьей стране на передачу оружия. Есть вопрос согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. И это те вопросы, где мы считаем вообще не может быть разговоров о блокировании Германией чего-то. Двустороннее - да... Но мы действительно зашли с Германией в момент истины", - отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 22 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт вновь заявила, что ее страна против поставок оружия Украине на фоне эскалации Россией ситуации у украинских границ.

По ее словам, в федеральном правительстве существует консенсус, что поставка вооружений в условиях обострения ситуации в настоящее время нецелесообразна.

Представители Свободной демократической партии (СВДП), входящей в правящую в ФРГ коалицию, в последнее время призывают правительство отказаться от рестриктивной политики в сфере экспорта вооружений и разрешить поставку оборонительного оружия Украине.

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