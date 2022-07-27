Победа Украины должна быть конечной целью войны, но поставки вооружения надо ускорять.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что партнерам надо еще осознать, что поставки оружия в Украину должны происходить быстро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Словении Таней Файон.

"Я доволен динамикой эволюции взглядов наших партнеров на то, что должно быть конечной целью этой войны. Все больше государств и правительств убеждаются, что именно победа Украины является единственным путем для установления долгосрочной стабильности на континенте", - подчеркнул Кулеба.

Он рассказал, почему все страны "в один момент" или "в один клик" не могут принять правильные решения относительно быстрой поставки оружия.

"В каждой стране есть своя политика, в каждой стране есть своя логистика, и эти факторы замедляют принятие тех или иных решений. Но наша задача-это все ускорять. И нам неплохо удается это делать, и именно поэтому, собственно, поступает оружие в Украину, и именно поэтому страны все больше убеждаются в том, что нужно работать именно на победу Украины", - отметил министр.

"Но когда у вас 1 тыс. 300 км фронта активных боевых действий, сколько оружия не присылай, все равно его будет мало. Это объективная реальность. Впрочем, сегодня я в общении с моей коллегой отметил, что мы благодарны за то, что партнеры осознали потребность продолжать на постоянной основе присылать оружие в Украину. Осталось партнерам уяснить еще один момент: что эти поставки должны происходить быстро. Настолько быстро, насколько это возможно. И вот именно над этим мы работаем", - подчеркнул министр.

Как писал УНИАН, маневренные ракетные системы HIMARS помогают Украине отбивать атаки русской артиллерии на Востоке, но США говорят о сложностях с поставками большего числа ракетных установок и боеприпасов дальностью до 300 километров до них.

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