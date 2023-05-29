Москва целенаправленно занимается разрушением современного миропорядка.

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может прекратить свое существование из-за конфликта между Россией и Беларусью с одной стороны и остальными участниками с с другой. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, пишет финское издание Yle.

В настоящее время проблемой для организации является назначение нового председателя ОБСЕ. Согласно правилам организации, председателем по очереди становятся все страны-участники, но каждое такое назначение должны одобрить все остальные 56 государств-членов.

Председателем ОБСЕ в 2024 году должна стать Эстония, но Россия и Беларусь категорически отказались давать согласие, а сама Эстония не хочет добровольно снимать свою кандидатуру. Из-за этого организации грозит внутренний кризис, который будет нарастать в ближайшие месяцы.

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто полагает, что ситуация может повториться, когда в 2025 году придет черед Финляндии возглавить ОБСЕ.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", – считает Хаависто.

Что такое ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является крупнейшей в мире региональная организацией, которая занимается вопросами безопасности. В ее состав входят не только европейские страні, но также страны Северной Америки и Центральной Азии.

Основные задачи, которые выполняет ОБСЕ – это предотвращение новых конфликтов в регионе, содействие в урегулировании существующих конфликтов и помощь в ликвидации последствий конфликтов. В частности ОБСЕ контролирует распространение вооружений, отслеживает ситуацию с безопасностью в кризисных регионах и предпринимает дипломатические усилия для решения конфликтов.

В ходе гибридной войны на Донбассе в 2014-2021 годах ОБСЕ выступала в качестве независимого наблюдателя, чьи отчеты о ситуации в зоне конфликта служили основным источником непредвзятых данных для мировых СМИ, других международных организаций и государств мира.

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