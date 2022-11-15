Еще недавно многие искали "зраду" в том, что отступление российских войск из Херсона, якобы, стало результатом тайных договоренностей между Вашингтоном и Москвой. Западные медиа писали, что, якобы, именно с этими "договоренностями" был связан визит советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана в Киев. Мол, именно такие "тайные условия" оговаривались также на встрече главы ЦРУ Бернса с главой внешней разведки РФ Нарышкиным в Турции.

Безусловно, на протяжении месяца перед саммитом "Большой двадцатки" Кремль постоянно подавал сигналы о готовности к переговорам. РФ прямо призывали США надавить на Зеленского. А в одной из обращений Путин даже назвал украинского президента "партнером". Это выглядело как резкая смена риторики, если сравнивать эти его слова с обращением после 24-го февраля. Путин понимает, что затягивание войны, в условиях успешного контрнаступления ВСУ, серьезно усугубляет его ситуацию.

Потому, можно сказать, были активизированы все агенты влияния: политики, клерки, экспертное сообщество. Это и сформировало нарратив, который так часто озвучивался в течении последнего месяца: о необходимости усадить Зеленского за стол переговоров с Путиным.

Видео дня

Другое дело — американские СМИ. Подобные статьи были и в Washington Post, и в The New York Times, которые симпатизируют демократам и, безусловно, имеют источники в администрации Байдена.

Но на самом деле ничего нового не произошло. Общеизвестный факт, что и в администрации президента США, и в Конгрессе есть сторонники скорейшего завершения конфликта и начала прямых переговоров Байдена с Путиным об Украине. Это весомые игроки, которые выступают за урегулирование конфликтов с учетом интересов Кремля. Подтверждением тому были не только заявления конгрессменов — сторонников экс-президента США Дональда Трампа, но письмо 30-ти демократов Байдену с просьбой начать прямые переговоры с Путиным.

Общеизвестный факт, что и в администрации президента США, и в Конгрессе есть сторонники скорейшего завершения конфликта и начала прямых переговоров Байдена с Путиным об Украине

Отчасти этот шквал публикаций о переговорах в американских медиа был с связан с выборами в Конгресс США. С другой стороны, возможно, это был просто обычный зондаж. Ведь, как мы знаем, дыма без огня не бывает. В этом контексте очень красноречивым можно назвать заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о "необходимости ловить момент возможности для переговоров".

Но в результате все эти попытки подтолкнуть к переговорам с Россией провалились. Ключевую роль в этом сыграло слово президента США Байдена. Буквально сегодня на саммите "Большой двадцатки" он подтвердил, что время для переговоров еще не настало. При этом Байден заявил, что никаких переговоров об Украине без Украины не будет, а условие для переговоров может выдвигать только Киев. Это заявление перечеркнуло все написанное ранее в американской прессе.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, четко обозначил позицию Украины: никаких территориальных уступок России, только полная деоккупация украинской земли. В этом смысле позиция Киева остается неизменной и поддерживается Соединенными Штатами, которые являются главным донором военной и финансовой помощи Украине.

Поэтому украинцам стоит успокоиться. На фоне успехов ВСУ, деоккупации Херсона, бегства российских войск с правого берега Днепра, никаких перспектив идти на какие-то территориальные уступки и не было. И никаких предпосылок подписания какого-либо "Минска-3" в ближайшее время не будет. Особенно, с учетом того, чем закончился предыдущий "Минск-2".

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины