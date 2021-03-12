Помощники судей назначаются вне конкурса по заявлению самого судьи, поясняют журналисты.

Судьи Конституционного суда назначают себе в помощники своих родственников и близких бывших или действующих коллег.

Об этом говорится в новом сюжете Схем.

Читайте такжеЗеленский отстранил главу КСУ от должности еще на месяцТак, у судьи Александра Литвинова помощницей является дочь действующего судьи Александра Касминина Юлия. В 2019 году она была отмечена благодарностью председателя КСУ, а в 2020-м – грамотой. В прошлом году ей насчитали около 400 тысяч гривень зарплаты за год.

А у самого Касминина в помощницах невестка другой судьи Натальи Шапталы. У судьи Виктора Кривенко работает помощницей Тамара Федоренко - жена экс-судьи КСУ Михаила Гультая, в прошлом году она получила более 450 тысяч гривень зарплаты.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала указанное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК (№4470).

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Автор: Яна Ставская