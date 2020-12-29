Законом предусмотрено, что в случае выявления признаков правонарушения, связанного с коррупцией, совершенного судьей, судьей Конституционного суда, полномочие составлять протоколы о таких нарушениях возлагается на председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции или его заместителя.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного суда (№4471).

Об этом говорится в карточке закона на сайте парламента.

Отмечается, что документ возвращен с подписью от президента сегодня, 29 декабря.

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В чем суть этого закона

15 декабря ВР установила отдельный порядок составления протокола об административных правонарушениях в отношении судьи и судьи Конституционного суда.

За данный закон проголосовал 321 народный депутат.

Им предусмотрено, что в случае выявления признаков правонарушения, связанного с коррупцией, совершенного судьей, судьей Конституционного суда, полномочие составлять протоколы о таких нарушениях возлагается на председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции или его заместителя. При этом, направление протокола в суд осуществляется в установленном законом порядке, а о составлении таких протоколов информируется соответственно Высший совет правосудия или председатель Конституционного суда.

Прописывается новый порядок составления протоколов об административных правонарушениях только в отношении судьи, судьи Конституционного суда. Такой порядок предусматривает право уполномоченного лица составлять протокол без присутствия предполагаемого правонарушителя и передать его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении для ознакомления, предоставления объяснений, замечаний и подписания.

Также законодательно закрепляется возможность дистанционного предоставления объяснений, замечаний по содержанию протокола, мотивов своего отказа от его подписания одновременно с установлением четкого срока для осуществления таких действий (в течение 7 рабочих дней со дня получения протокола). Кроме того, создаются процессуальные возможности для передачи протоколов об административных правонарушениях в органы, уполномоченные рассматривать соответствующие дела, при условии, что протокол подписан только одной стороной (лицом, уполномоченным составлять такие протоколы).

17 декабря председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, а 18 декабря он был направлен на подпись президенту.

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Автор: Татьяна Поляковская