По словам депутата, базой для этого законопроекта станет тот законопроект, который был наработан рабочей группой парламента, а не президентский.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявляет, что завтра на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

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"Какое решение принято относительно декларирования, которое "снес" Конституционный суд? Сегодня на совещании председателей фракций со спикером Разумковым было принято такое решение - завтра на рассмотрение Верховной Рады, наконец, будет вынесен закон о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и вообще за его отсутствие", - сообщил Гончаренко.

По его словам, именно этим сегодня на своем заседании будет заниматься Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

"Базой для него станет законопроект, наработанный рабочей группой парламента, а не президентский законопроект", - добавил депутат.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАЗК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой по ускоренной процедуре предоставить заключение о состоянии украинского антикоррупционного законодательства после решения КС.

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Автор: Татьяна Поляковская